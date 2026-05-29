/Pinarayi Vijayan: കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറാത്തതെന്ത്? മറുപടിയുമായി പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan: ആദ്യം അവിടെയുള്ളയാൾ മാറട്ടെ, എന്നാലല്ലേ അവിടേക്ക് തനിക്ക് മാറാനാകൂവെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത്
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതിനു ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് താമസം മാറത്തതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി പിണറായി വിജയൻ. ആദ്യം അവിടെയുള്ളയാൾ മാറട്ടെ, എന്നാലല്ലേ അവിടേക്ക് തനിക്ക് മാറാനാകൂവെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത്. മാറാനുള്ള നടപടികൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന് ശേഷം അല്ലറചില്ലറ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും താൻ അങ്ങോട്ട് മാറുകയെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാല് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും ഇതുവരെ താമസം മാറിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് താമസം മാറാത്തത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പരിശോധന നടത്താനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് എം സ്വരാജ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നുവെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ താമസിക്കാത്തതെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
