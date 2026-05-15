/Pinarayi Vijayan: ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ

Fuel Price Hike: സാധാരണക്കാരന്റെ മേൽ താങ്ങാനാവാത്ത അധികഭാരമാണ് ഇന്ധനവില വർധനവിലൂടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം സാധാരണ ജനങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരമായ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതച്ചെലവും കാരണം വീർപ്പുമുട്ടുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ മേൽ താങ്ങാനാവാത്ത അധികഭാരമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന സർക്കാർ, ഇപ്പോൾ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നഷ്ടം നികത്താനെന്ന വ്യാജേന പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വീതം വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യായമാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ മൂലം പാചകവാതകത്തിനുണ്ടായ ക്ഷാമവും അമിതവിലയും ഇതിനകം തന്നെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് പകരം അവരെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് യാതൊരു നീതീകരണവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൃത്യമായ ഭരണ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് പകരം സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ മുഖംതിരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഖേദകരമാണ്. ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ ഈ വർധനവ് ഗതാഗതച്ചെലവ് ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരാനും കാരണമാകും.
ഇതിന്റെ ദുരിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തൊഴിലാളികളും കർഷകരും സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുമാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഈ ജനദ്രോഹപരമായ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
