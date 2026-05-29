/CMRL-Exalogic Case: സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് ഇടപാടിൽ വീണക്ക് സമൻസ് അയച്ചേക്കും; നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

What is CMRL-Exalogic Case: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ നിലവിൽ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭ്യമായതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി). കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശോധനകളിലാണ് നിർണായക രേഖകൾ ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ നിലവിൽ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ വിവരങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ച ശേഷം, അവിടെ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വീണക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായി തീരുമാനമെടുക്കുക. കൂടാതെ, കേസിനാസ്പദമായ ഡയറിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണസംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയതായാണ് വിവരം.
മാസപ്പടി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ ശ്രമം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധനയും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വീണ വിജയനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണും കർത്തയുടെ ലാപ്ടോപ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കായി ഇതിനകം തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഈ അന്വേഷണ നടപടികൾ തടയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സിഎംആർഎൽ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനായി അവർ ഉടൻ തന്നെ അപ്പീൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കും. അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്ത് പിണറായി വിജയൻ താമസിക്കുന്ന വാടകവീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി മടങ്ങിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ 13 സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യും. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ആകെ 18 സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.