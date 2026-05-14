/Pinarayi Vijayan: ഇനി വിഡി vs പിണറായി; പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി വിജയനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Pinarayi Vijayan: വീണ്ടും വിഡി സതീശനും പിണറായി വിജയനും നേര്ക്കുനേര് എത്തുകയാണ്
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി വിജയനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വീണ്ടും വിഡി സതീശനും പിണറായി വിജയനും നേര്ക്കുനേര് എത്തുകയാണ്. ഇതുവരെ പിണറായി vs വിഡി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി വിഡി vs പിണറായി വിജയൻ ആണ്. പത്ത് കൊല്ലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം.
പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നിരയെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയോഗം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിനും, നാടകീയ നീക്കങ്ങള്ക്കുമൊടുവിലാണ് വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി വിജയനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
