തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയന്റെ ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വാടക വീട്ടില് ഇഡി നടത്തിയ റെയ്ഡ് പൂര്ത്തിയായി. രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ റെയ്ഡ് മൂന്ന് മണിയോടെ ആണ് അവസാനിച്ചത്. തുടര്ന്ന്, പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ പ്രവര്ത്തകരെ പിണറായി വിജയന് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര ഏജന്സികള്ക്കും രാഹുല് ഗാന്ധിയ്ക്കും എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പിണറായി വിജയന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. തന്റെ വീട്ടില് കയറി ഇങ്ങനെ പരിശോധന നടത്താന് കേന്ദ്ര ഏജന്സികള് ഏറെ കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല, കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും ആയ രാഹുല് ഗാന്ധിയെ പോലുള്ള പലര്ക്കും തൃപ്തി നല്കുന്ന കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നും പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടര്ന്നത്. തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത പാര്ട്ടികളിലെ നേതാക്കന്മാര്ക്കെതിരെ ഇഡിയുടെ ആക്രമണം നടന്നോട്ടെ എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് കരുതുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുല് ഗാന്ധിയെ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയന് വിമര്ശിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും മുമ്പ് പരസ്യമായി ചോദിച്ച ആളാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി. ഇപ്പോഴത്തെ റെയ്ഡ് രാഹുല് ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ളവര്ക്ക് സന്തോഷം നല്കുമെന്നും പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് നേര്ക്കും അദ്ദേഹം വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളിലെ നേതാക്കള്ക്കും പ്രവര്ത്തകര്ക്കും എതിരെ ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കരുതിക്കൂട്ടി ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുമ്പ് രാഹുല് ഗാന്ധിയ്ക്കെതിരെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണവും ചോദ്യം ചെയ്യലും നടന്നിരുന്നു. ആ വിഷയത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധിയ്ക്കും കോണ്ഗ്രസിനും സമ്പൂര്ണ പിന്തുണ ആയിരുന്നു പിണറായി വിജയന് നല്കിയിരുന്നത്.
സിഎംആര്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് ആരോപണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് റെയ്ഡ് നടന്നത്. പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ തൈക്കണ്ടിയുടെ എക്സാലോജിക് എന്ന സ്ഥാപനവും സിഎംആര്എല്ലും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ വാര്ഷിക മെയിന്റനന്സ് കരാറിന് പിന്നില് അഴിമതിയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.
