Pinarayi Vijayan: 'കൃത്രിമ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചു'; മേജർ രവിക്കെതിരെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: മേജർ രവിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് പരാതി നൽകി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. നടൻ ഇന്നസെൻ്റിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ പിണറായി വിജയൻ എത്തിയെന്നായിരുന്നു മേജർ രവിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇതിന് ശേഷം കൃത്രിമ ദൃശ്യങ്ങുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് പിണറായി വിജയൻറെ ആവശ്യം.
'അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി 56 കാറുകളുടെയും 560 പോലീസുകാരുടെയും 10 ഫയർ എഞ്ചിനുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ഇന്നസെന്റിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്' എന്നായിരുന്നു മേജർ രവിയുടെ പരാമർശം. നടന് സലിം കുമാറിന് അന്ത്യമോപചാരം അര്പ്പിക്കാന് വിഡി സതീശന് എത്തിയതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു മേജര് രവിയുടെ പരാമര്ശം.
ഇതേ തുടർന്ന് നിരവധി നവമാധ്യമ ഹാൻഡിലുകൾ കൃത്രിമമായി ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവ ദിവസത്തെ യഥാർത്ഥ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളും പരാതിയോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകരവും അപകീർത്തികരവുമായ നവമാധ്യമ പ്രചാരണത്തിനും പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിച്ച് കുറ്റവാളികൾകെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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