/Pinarayi Vijayan: ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന് ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതി, വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടർച്ച വേണം; തോൽവിയിൽ പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണം

Pinarayi Vijayan: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാത്രമേ പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഒരു പൊതു വേദിയിൽ വന്നത്.
കണ്ണൂർ: 2026 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തിൽ പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഐഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും ആയ പിണറായി വിജയൻ. കണ്ണൂരിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട പരാജയം സിപിഐഎമ്മിന്റേയോ എൽഡിഎഫിന്റേയോ അവസാനമായി ആരും കാണേണ്ട. വലിയ കരുത്തോടെ എൽഡിഎഫ് തിരിച്ചുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം പരാജയങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം വേണം എന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതിയത്. അത് പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രതികരണം ഇപ്പോഴാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തുടങ്ങിവച്ച വികന പദ്ധതികൾക്ക് തുടർച്ച വേണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് തങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വികസന പദ്ധതികളുടെ തുടർച്ച നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമായി എൽഡിഎഫ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിക്കാരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദ്രോഹിക്കുകയാണ്. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷിക്കാരുടേയും സാധാരണക്കാരുടേയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പത്ത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം കടുത്ത പരാജയം ആയിരുന്നു എൽഡിഎഫും സിപിഐഎമ്മും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ടത്. എൽഡിഎഫ് മൊത്തം 35 സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. 2021 ൽ 99 സീറ്റോടെ ആയിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ തുടർഭരണം സാധ്യമാക്കിയത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ പോലും പിറകിലായിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയും കേരളം കണ്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനെ നയിച്ച പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ആണ് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നത്.
