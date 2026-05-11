Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയൻ ഇനി വാടകവീട്ടിൽ; ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് താമസം മാറി, ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഉടൻ ഒഴിയും

Pinarayi Vijayan: ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിൽ വത്സല നഴ്‌സിങ് ഹോമിനു സമീപത്താണ് വാടകവീട്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 11, 2026, 10:06 PM IST
  • കുടുംബസമേതം ഇനി ഈ വീട്ടിലാവും പിണറായി താമസിക്കുക.
  • കോൺ​ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീളുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുകയാണ്.
  • ഇതിനിടെയാണ് വീടുമാറ്റം.

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തലസ്ഥാനത്ത് പുതിയ വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി. ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിൽ പുതിയ വാടക വീട്ടിലേക്കാണ് താമസം മാറിയത്. ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഉടൻ ഒഴിയും. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ എത്തിയ പിണറായി ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപക്ഷിച്ച്  എകെജി സെന്ററിലെ എംവി ഗോവിന്ദന്റെ വാഹനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. 

ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിൽ വത്സല നഴ്‌സിങ് ഹോമിനു സമീപത്താണ് വാടകവീട്. കുടുംബസമേതം ഇനി ഈ വീട്ടിലാവും പിണറായി താമസിക്കുക. കോൺ​ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീളുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് വീടുമാറ്റം. നവീകരണത്തിനായി ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഉടന്‍ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമസഭയിലേക്കും മറ്റും എത്താന്‍ പാകത്തില്‍ നഗരമധ്യത്തില്‍ തന്നെ വാടകവീട് കണ്ടെത്തിയത്.

പിണറായി വിജയന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇതുവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത്. തോൽവിയുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം പിണറായി വിജയൻ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഇത് പാർട്ടിയുടെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും സിപിഎം പിബി യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എംഎ ബേബി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

