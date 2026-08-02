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Pinarayi Vijayan: മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാം തുറന്നു, ദുരന്തനിവാരണ രം​ഗത്ത് ഏകോപനമില്ലായ്മ; സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

Kerala Rain Havoc: ദുരന്തനിവാരണ രംഗത്തുണ്ടായ ഏകോപനമില്ലായ്മയും ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയുമാണ് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇത്രത്തോളം വർധിപ്പിച്ചതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:45 PM IST
Pinarayi Vijayan: മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാം തുറന്നു, ദുരന്തനിവാരണ രം​ഗത്ത് ഏകോപനമില്ലായ്മ; സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
Image Credit: Facebook / Pinarayi Vijayan

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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