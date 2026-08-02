തിരുവനന്തപുരം: റാന്നിയിൽ മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാതെ അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ദുരന്തനിവാരണ രംഗത്തുണ്ടായ ഏകോപനമില്ലായ്മയും ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയുമാണ് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇത്രത്തോളം വർധിപ്പിച്ചതെന്നും ഇത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തുറന്നുവിട്ടതുമൂലം കടകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോലും വ്യാപാരികൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലെന്നും ഇതാണ് അവരെ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും വൻ വീഴ്ചകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പല ക്യാമ്പുകളിലും ഭക്ഷണ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.
സർക്കാർ തലത്തിലെ ഏകോപനക്കുറവ് കാരണം നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാണ് പലയിടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിന് ക്യാമ്പുകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണകൂടം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും കാര്യക്ഷമതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ദുരിതബാധിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം, ശുദ്ധജലം, മരുന്നുകൾ, സുരക്ഷിതമായ താമസസൗകര്യം, അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം. അതോടൊപ്പം, വീഴ്ചകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി മേലിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തണം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും സർക്കാരുമായി കൈകോർത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള 209 ക്യാമ്പുകളിലായി 5792 ആളുകളാണ് കഴിയുന്നത്. ദുരന്തത്തിൽ 8 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും 8 പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്ത സംഭവം അതീവ ദുഃഖകരമാണ്. കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകണമെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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