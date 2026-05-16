/Pinarayi Vijayan: 'ശൈലജയല്ല, പേരാവൂരിൽ മത്സരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പിണറായി'; വീണാ ജോർജിനെതിരെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ രൂക്ഷവിമർശനം

പേരാവൂരിൽ ശൈലജയ്ക്ക് പകരം പിണറായി വിജയൻ മത്സരിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. വീണാ ജോർജിന്റേത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന രീതിയായിരുന്നുവെന്നും വിമർശനം.
പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് രൂക്ഷവിമർശനം. സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പിന്നാലെയാമിപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും വിമർശനമുയർന്നിരിക്കുന്നത്. പേരാവൂരിൽ കെ.കെ ശൈലജയെ മത്സരിപ്പിക്കാതെ പിണരായി വിജയൻ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു വിമർശനം. ഇളവ് നേടി മൂന്നാമതും മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത് പാർട്ടിയെ വിജയിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ പേരാവൂരിൽ പിണറായി തന്നെ മത്സരിക്കണമായിരുന്നു.
കെ.കെ ശൈലജയെ വിജയസാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു സീറ്റിൽ വേണമായിരുന്നു മത്സരിപ്പിക്കാൻ. കടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ പിണറായി നേരിട്ട് ഏർപ്പെടണമായിരുന്നുവെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണരംഗത്തെ പോരായ്മകളും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്നും അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി വിജയനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലും വലിയ വിമർശനങ്ങളുയർന്നു.
മുൻ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനമുയർന്നു. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന രീതിയായിരുന്നു വീണ ജോർജിന്റേതെന്നായിരുന്നു വിമർശനം. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വിളിച്ചാൽ പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ഇത് കാരണമായി. തുടർച്ചയായി വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടതും അതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതും മുൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പരാതികളാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോലും പിണറായി വിജയൻ തയാറായില്ല. അങ്ങനെയൊരാളെ എന്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കിയെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ വിമർശനുമുയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടി അണികളെ വീണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകിയത്. അതിനാൽ മറ്റാരെങ്കിലും അടിയന്തരമായി പ്രതിപക്ഷനേതൃപദവി ഏറ്റെടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തകർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായി.
