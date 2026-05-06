Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയന് പുതിയ റോൾ? ഇനി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്; പിന്തുണയുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സിപിഎമ്മിൽ ഉയരുന്നത്. ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നാണ് വിവരം.
പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വരണമെന്ന നിലപാടാണ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. കൂടാതെ സജി ചെറിയാൻ, കഎഎൻ ബാലഗോപാൽ, പി രാജീവ് തുടങ്ങിയവരും പിണറായി വിജയനെ പിന്തുണച്ചതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിൽ പിണറായി വിജയന് താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റം പരിഗണിക്കുമെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന സ്ഥാനം പിണറായി വിജയൻ ഒഴിയുന്ന പക്ഷം അത് പാർട്ടിക്ക് വലിയി തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകാന സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ അത് രാഷ്ട്രീയ ഒളിച്ചോട്ടമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകളെ തുടർന്നാണ് പിണറായിയെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് നേതാക്കൾ എത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവായി കെ.എൻ ബാലഗോപാലിനെ പരിഗണിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നു.
