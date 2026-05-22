/Pinarayi Vijayan: പിണറായിയുടെ Z+ സുരക്ഷ ഒഴിവാക്കി; ഇനി എസ്കോർട്ടില്ല

കേസില് മറ്റൊരു പ്രതിയായ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനില്കുമാര് പിണറായിക്കൊപ്പം തുടരുകയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതോടെ നൽകിയിരുന്ന Z+ സുരക്ഷാ ഒഴിവാക്കി. Y കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുൻമുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ പരിഗണനകൾ വച്ച് നൽകുന്നത്.
ഗണ്മാനെയും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്കോട്ട് വാഹനത്തിന് പകരം പൈലറ്റ് വാഹനം തുടരും. വീട്ടിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസിനെ നിയോഗിക്കും. പിണറായി വിജയന്റെ സുരക്ഷാ സംഘത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകരെ മര്ദിച്ച കേസില് പ്രതിയായ ഗണ്മാന് സന്ദീപിനെയാണ് . സന്ദീപ് തിരികെ പോലീസിലേക്ക് മടങ്ങി. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ നല്കിയ അതിസുരക്ഷ പൂര്ണമായി പിന്വലിച്ചതോടെയാണ് സന്ദീപ് പോലീസിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മധ്യ കേരളത്തിലാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മെയ് 26 ഓടെ കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും നാളെയും ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കേരള-കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
