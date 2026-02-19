PK Sasi: പികെ ശശി കെടിഡിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു; നീക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെന്ന് സൂചന

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം നേതാവ് പികെ ശശി കെടിഡിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള നീക്കമാണെന്നാണ് സൂചന. പികെ ശശി സിപിഎം വിട്ടേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് കെടിഡിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. രണ്ട് മാസം കൂടി കാലാവധി ശേഷിക്കേയാണ് രാജിവച്ചത്.
സിപിഎം നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളാണ് രാജിയിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായിരുന്ന പികെ ശശിയെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയിരുന്നു. പാലക്കാട് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബുവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പികെ ശശിക്കെതിരെ സിപിഎം നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഇതിന് ശേഷം പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ ശശി സജീവമായിരുന്നില്ല. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി നയിക്കുന്ന ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പികെ ശശി മാറി നിന്നതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. രാജി സംബന്ധിച്ച് ശശി പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കോൺഗ്രസ് ക്യാംപുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ രാജിയെന്നും സംശയിക്കുന്നു.
