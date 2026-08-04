തിരുവനന്തപുരം: ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തതിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് വിമർശനം. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ആണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് നേരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. പരീക്ഷയെഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പകർപ്പും അഭിമുഖത്തിന്റെ മാർക്ക് വിവരങ്ങളും നൽകാത്തത് നിരുത്തരവാദപരമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.
മുൻ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നത് വിവരാവകാശ നിയമത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ കമ്മീഷൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് മനപ്പൂർവ്വം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ കമ്മീഷൻ പിഎസ്സിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ച ഗൗരവമായി തന്നെ കാണുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരവസരം കൂടി നൽകുകയാണെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 10നകം ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കൈമാറി കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം. പരീക്ഷയെഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കാണ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടത്.
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