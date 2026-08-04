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ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; പിഎസ്‌സിക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ വിമർശനം, ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നൽകാത്തതിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 04, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:55 PM IST
ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; പിഎസ്‌സിക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ വിമർശനം, ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത
Image Credit: PSC | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; പിഎസ്‌സിക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ വിമർശനം, ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത
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