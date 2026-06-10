Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Plus One Exam Result: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്നില്ല, നീട്ടിവെച്ചു; ജൂലൈ 15ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

Plus One Exam Result: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്നില്ല, നീട്ടിവെച്ചു; ജൂലൈ 15ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

Plus One Exam Result: ഗൾഫ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാ ഫലവും ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് തീയതി മാറ്റിയത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 10, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:34 PM IST
Plus One Exam Result: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്നില്ല, നീട്ടിവെച്ചു; ജൂലൈ 15ന് പ്രഖ്യാപിക്കും
Image Credit: Exam Result | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം; ഹോംമേഡ് ഫേസ് പാക്കുകൾ നോക്കാം
Skin Care Tips13 min ago
2
Plus One Exam Result28 min ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
FIFA world cup 20262 hrs ago
5
Kerala Weather Update2 hrs ago