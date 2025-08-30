English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Plus Two Student Hospitalized: ഓണാഘോഷത്തിനിടെ മത്സരിച്ച് മദ്യപാനം; പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Plus Two Student Hospitalized: ഓണാഘോഷത്തിനിടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച് മദ്യം കഴിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 30, 2025, 05:15 PM IST
  • നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികള്‍ ഒത്തുചേർന്നാണ് മത്സരിച്ച് മദ്യപിച്ചത്.
  • അമിതമായി മദ്യപിച്ച പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥി കുഴ‍ഞ്ഞു വീണതോടെ 5 പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Plus Two Student Hospitalized: ഓണാഘോഷത്തിനിടെ മത്സരിച്ച് മദ്യപാനം; പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഓണാഘോഷത്തിനിടെ മത്സരിച്ച് മദ്യപിച്ച പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ഐസിയുവിൽ. തിരുവനന്തപുരത്താണ് സംഭവം. ഓണാഘോഷത്തിനിടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച് മദ്യം കഴിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായത്. നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികള്‍ ഒത്തുചേർന്നാണ് ആൽത്തറയിലെ പണി പുരോഗമിക്കുന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് മത്സരിച്ച് മദ്യപിച്ചത്. അമിതമായി മദ്യപിച്ച പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥി കുഴ‍ഞ്ഞു വീണതോടെ 5 പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. 

തുടർന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മ്യൂസിയം പൊലിസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിദ്യാർത്ഥിയെ ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. തീർത്തും അവശനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉടൻതന്നെ തീവ്രപരിചണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഓണാഘോഷത്തിന് മുണ്ടുടുത്തെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികള്‍ ബെവ്ക്കോ ഔട്ട് ലെറ്റിൽ പോയാണ് മദ്യം വാങ്ങിയത്. സംഭവത്തില്‍ മ്യൂസിയം പൊലീസ് ഇതേവരെ കേസൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. 

