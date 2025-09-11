English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Student Death: വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ; പാറയിൽ മരണകാരണം എഴുതിവച്ച നിലയിൽ, സംഭവം പാലക്കാട്

Plus Two Student Found Dead: രാവിലെ സ്കൂളിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ വിദ്യാർഥിനിയെ ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിജനമായ പാറമേട്ടിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:10 AM IST
  • കൊല്ലങ്കോട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി
  • മൃതദേഹത്തിന് അരികിൽ നിന്ന് ബാ​ഗ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഡയറി എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Bride and Groom Found Dead: ആദ്യരാത്രിയില്‍ വധുവും വരനും മരിച്ച നിലയിൽ!! മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് പോലീസ്

Trending Photos

Dhanalekshmi DL- 17 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 17 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ
Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു
7
Gold price today
Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു
ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
7
ITR filing
ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
Student Death: വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ; പാറയിൽ മരണകാരണം എഴുതിവച്ച നിലയിൽ, സംഭവം പാലക്കാട്

പാലക്കാട്: പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനി വിജനമായ സ്ഥലത്ത് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ. മുതലമട കള്ളിയമ്പാറയിൽ പരേതനായ കലാധരന്റെയും ഷീബയുടെയും മകൾ ​ഗോപിക (17) ആണ് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത്. രാവിലെ സ്കൂളിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ വിദ്യാർഥിനിയെ ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിജനമായ പാറമേട്ടിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തേണ്ട സയമം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ​ഗോപിക സാധാരണയായി ഇരിക്കാറുള്ള പാറമേട്ടിലേക്ക് അമ്മ ഷീബ അന്വേഷിച്ചെത്തിയത്. മകൾ പാറമേട്ടിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായി കണ്ട ഷീബ നിലവിളിച്ച് നാട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അം​ഗം ബി മണികണ്ഠൻ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലങ്കോട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പാറയിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ ​എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹത്തിന് അരികിൽ നിന്ന് ബാ​ഗ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഡയറി എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലയിലൂടെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് തീ കൊളുത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

ഡയറിയിൽ മരണ കാരണം എഴുതിയെന്നും വിവരം. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റുമോ‍ർട്ടത്തിനും പോലീസ് നടപടികൾക്കും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. കൊല്ലങ്കോട് ബിഎസ്എസ് എച്ച്എസ്എസിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ​ഗോപിക. സഹോദരൻ- ​ഗോകുൽ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Student found deadPlus Two Student Found Deadവിദ്യാർഥിവിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ

Trending News