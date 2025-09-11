Student Death: വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ; പാറയിൽ മരണകാരണം എഴുതിവച്ച നിലയിൽ, സംഭവം പാലക്കാട്

പാലക്കാട്: പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനി വിജനമായ സ്ഥലത്ത് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ. മുതലമട കള്ളിയമ്പാറയിൽ പരേതനായ കലാധരന്റെയും ഷീബയുടെയും മകൾ ഗോപിക (17) ആണ് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത്. രാവിലെ സ്കൂളിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ വിദ്യാർഥിനിയെ ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിജനമായ പാറമേട്ടിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തേണ്ട സയമം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഗോപിക സാധാരണയായി ഇരിക്കാറുള്ള പാറമേട്ടിലേക്ക് അമ്മ ഷീബ അന്വേഷിച്ചെത്തിയത്. മകൾ പാറമേട്ടിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായി കണ്ട ഷീബ നിലവിളിച്ച് നാട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി മണികണ്ഠൻ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
കൊല്ലങ്കോട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പാറയിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹത്തിന് അരികിൽ നിന്ന് ബാഗ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഡയറി എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലയിലൂടെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് തീ കൊളുത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഡയറിയിൽ മരണ കാരണം എഴുതിയെന്നും വിവരം. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനും പോലീസ് നടപടികൾക്കും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. കൊല്ലങ്കോട് ബിഎസ്എസ് എച്ച്എസ്എസിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ഗോപിക. സഹോദരൻ- ഗോകുൽ.
