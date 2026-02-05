English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Modi: ഇന്ത്യ അതിവേ​ഗം വളരുന്നു, രാജ്യം കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നുവെന്നും മോദി രാജ്യസഭയിൽ; പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

PM Modi: ഇന്ത്യ അതിവേ​ഗം വളരുന്നു, രാജ്യം കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നുവെന്നും മോദി രാജ്യസഭയിൽ; പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

PM Modi In Rajya Sabha: ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഗത്ഭ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്നും എല്ലാ മേഖലകളിലും രാജ്യം വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മുന്നേറുന്നതെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി.

Feb 5, 2026, 07:52 PM IST
  • മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമായിരുന്നു
  • ഇന്ന് ലോകം ഇന്ത്യയെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായാണ് കാണുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു

PM Modi: ഇന്ത്യ അതിവേ​ഗം വളരുന്നു, രാജ്യം കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നുവെന്നും മോദി രാജ്യസഭയിൽ; പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി അതിവേഗം വളരുകയാണെന്നും രാജ്യം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം കരുത്താർജ്ജിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യസഭയിൽ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഗത്ഭ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്നും എല്ലാ മേഖലകളിലും രാജ്യം വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മുന്നേറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകം ഇന്ത്യയെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായാണ് കാണുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സഭയിൽ ഏകാധിപത്യം നടപ്പിലാക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ നീക്കത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പരിഹസിച്ചു. മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ഇരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചാൽ മതിയെന്നും പ്രതിഷേധിക്കാൻ യുവാക്കൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഹാസം. പ്രസംഗം ആരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചതിനെയും മോദി വിമർശിച്ചു. ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിഷേധിച്ചു തളർന്നവർ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

കായിക, ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കുതിക്കുമ്പോഴും പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയുമായി കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുടങ്ങി ഒൻപതോളം പ്രധാന രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ വ്യാപാര കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടത് ഇതിന്റെ തെളിവാണ്. ഇത്തരം കരാറുകൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുമെന്നും ലോകവിപണിയിൽ മത്സരിക്കാൻ രാജ്യം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസിനെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാക്കുകയാണെന്നും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻപ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അവ റെക്കോർഡ് വളർച്ചയിലാണ്.

പിഎം കിസാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നാലു ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെറുകിട കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടില്ലെന്നും അവർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് ബാങ്കിങ് മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

നേരത്തെ ലോക്സഭയിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു. മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം.എം. നരവനെയുടെ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ലോക്സഭയിൽ ബഹളം ഉടലെടുത്തത്. തുടർന്ന് ചർച്ചകളില്ലാതെ തന്നെ നന്ദിപ്രമേയം ലോക്സഭ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ദീർഘമായ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തിയത്.

