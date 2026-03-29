PM Modi In Thrissur: കേരളത്തിൽ എൻഡിഎയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ആവേശമായി മോദി; തൃശൂരിൽ റോഡ് ഷോ, ഒപ്പം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികളും

PM Modi Road Show Thrissur: പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി നടത്തിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൃശൂരിലെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 29, 2026, 05:35 PM IST
  • സ്വരാജ് റൗണ്ടിലൂടെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ഒപ്പമാണ് റോഡ് ഷോ നടത്തിയത്
  • പത്മജ വേണു​ഗോപാൽ, സിസി മുകുന്ദൻ, കെകെ അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു

തൃശൂർ: കേരളത്തിൽ എൻഡിഎയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ആവേശം പകർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ. തൃശൂരിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നത്. സ്വരാജ് റൗണ്ടിലൂടെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ഒപ്പമാണ് റോഡ് ഷോ നടത്തിയത്. പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി നടത്തിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് മോദി തൃശൂരിലെത്തിയത്.

തൃശൂർ കുട്ടനെല്ലൂരിലെ ​ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ഹെലിപാഡിൽ ഇറങ്ങിയ മോദി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാറിലാണ് സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികളായ പത്മജ വേണു​ഗോപാൽ, സിസി മുകുന്ദൻ, കെകെ അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു.

കേന്ദ്രമന്ത്രിയും തൃശൂർ എംപിയുമായ സുരേഷ് ​ഗോപി അടക്കമുള്ളവർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും കേരളം മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പാലക്കാട് നടത്തിയ പ്രസം​ഗത്തിൽ പറ‍ഞ്ഞു. എൻഡിഎ സർക്കാർ കേരളത്തിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

PM ModiPM Modi In ThrissurPM Modi road showKerala Assembly Election 2026

