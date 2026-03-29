  PM Narendra Modi In Kerala: മാറാത്തത് മാറും; കേരളത്തിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി, പാലക്കാട് പൊതുസമ്മേളനം

PM Narendra Modi In Kerala: മാറാത്തത് മാറും; കേരളത്തിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി, പാലക്കാട് പൊതുസമ്മേളനം

Kerala Assembly Election 2026: കേരളത്തിൽ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമായെന്നും എൻഡിഎക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഇതിന് തെളിവാണെന്നും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം എൻഡിഎയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 29, 2026, 03:12 PM IST
  • കോട്ടമൈതാനത്തെ പൊതു സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നരേന്ദ്ര മോദി സംസാരിച്ചു
  • മലയാളത്തിലാണ് മോദി പ്രസം​ഗം ആരംഭിച്ചത്

പാലക്കാട്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എൻഡിഎയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിലെത്തി. ആദ്യ സമ്മേളനം പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് നടത്തി. കോട്ടമൈതാനത്തെ പൊതു സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നരേന്ദ്ര മോദി സംസാരിച്ചു.

മലയാളത്തിലാണ് മോദി പ്രസം​ഗം ആരംഭിച്ചത്. വികസിത കേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസം​ഗം തുടങ്ങിയത്. കേരളത്തിൽ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമായി. എൻഡിഎക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഇതിന് തെളിവ്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം എൻഡിഎയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി.

ടീം എൻഡിഎ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേരളം ഇന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയിൽ അധികം രൂപ കടം കയറിയ അവസ്ഥയിലാണെന്നും കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട പണം എവിടെ പോയെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി ചോദിച്ചു. ഇതിന് ഒരു ഉത്തരമേയുള്ളൂവെന്നും എൽഡിഎഫുകാരുടെ കീശയിൽ പോയെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു.

കേരളം പതിറ്റാണ്ടുകളായി രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങളുടെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് എൽഡിഎഫിൻറെയും യുഡിഎഫിൻറെയും എല്ലാ നയങ്ങളും. കേരളത്തിൻറെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയില്ലെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു.

ബിജെപി സർക്കാർ വികസിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നത് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ചേർന്ന് കേരളത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു. ബിജെപി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ എൽഡിഎഫിൻറെയും യുഡിഎഫിൻറെയും എല്ലാ കുംഭകോണങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

