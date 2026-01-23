PM Modi: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കൊള്ള നടത്തിയവരെ ജയിലിലാക്കുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അദ്ദേഹം, ഇതിന് ഉത്തരവാദി സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി, സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നത് 'മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി'യാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ബി.ജെ.പി ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ക്ഷേത്രസ്വത്ത് അപഹരിച്ച എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്ന് വിമർശിച്ചു. വ്യത്യസ്ത പതാകകളാണെങ്കിലും അഴിമതിയുടെയും വർഗീയതയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഒരേ അജണ്ടയാണുള്ളത്.
വികസനത്തിനും സുതാര്യമായ ഭരണത്തിനും ബി.ജെ.പിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുന്നേറ്റം പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ മികച്ച അടിത്തറ പാകിയതായും വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കെതിരെയും കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്.
കോൺഗ്രസ് തീവ്രനിലപാടുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മുസ്ലീം ലീഗിനേക്കാൾ വർഗീയമായും മാവോയിസ്റ്റുകളേക്കാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലുമാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും അടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസിത കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ബി.ജെ.പിക്ക് ജനങ്ങൾ അവസരം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
