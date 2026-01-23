PM Narendra Modi: പുതിയ അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്, ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി; സ്വാനിധി പദ്ധതിക്കും തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ ദിശാബോധം കൈവരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി. "എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ" എന്ന് മലയാളത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. നഗരങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നഗരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കും പി.എം. ആവാസ് യോജനയിലൂടെ സ്വന്തമായി വീട് ലഭിച്ചുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
മുൻപ് സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സാധാരണക്കാരായ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ കൈകളിലും എത്തിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ വിജയമാണിത്. കേരളത്തിൽ ഇതിനോടകം 10,000-ത്തിലധികം പേരും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം 600-ലധികം പേരും ഈ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. പിഎം സ്വാനിധി (PM SVANidhi) പദ്ധതിയിലേക്ക് കേരളത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. തൃശൂർ - ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സൗകര്യം തീർത്ഥാടകർക്ക് വലിയ സഹായമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Also Read: Kilimanoor Couple Accident Death case: കിളിമാനൂർ എസ്എച്ച്ഒ അടക്കം മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ടും പുതിയ പദ്ധതികൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.വി. രാജേഷിനെ തന്റെ 'പഴയ സുഹൃത്ത്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, വ്യക്തിപരമായ ഓർമ്മകളും പങ്കുവെച്ചു.
ശ്രീചിത്രയിൽ അത്യാധുനിക റേഡിയോ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടു. കേരളത്തിനായി അനുവദിച്ച മൂന്ന് പുതിയ അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. റെയിൽവേ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ ട്രെയിനുകൾ നിർണ്ണായകമാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.