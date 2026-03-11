English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Narendra Modi In Kochi: നരേന്ദ്രമോദി കൊച്ചിയിൽ; മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി, കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം പരി​ഗണിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

PM Narendra Modi Kochi Speech: മലയാളത്തിൽ പ്രസം​ഗം ആരംഭിച്ചാണ് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റിയത് എൻഡിഎ സർക്കാരാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി.

Last Updated : Mar 11, 2026, 02:26 PM IST
  • 'കടലിന്റെ മക്കൾക്ക് നമസ്കാരം' എന്ന് മലയാളത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്
  • മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന ധീവരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു

PM Narendra Modi In Kochi: നരേന്ദ്രമോദി കൊച്ചിയിൽ; മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി, കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം പരി​ഗണിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

കൊച്ചി: വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും നിർവഹിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊച്ചിയിലെത്തി. മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടന്ന ധീവരസഭയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം, മലയാളത്തിൽ പ്രസം​ഗം ആരംഭിച്ചാണ് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റിയത് എൻഡിഎ സർക്കാരാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'കടലിന്റെ മക്കൾക്ക് നമസ്കാരം'; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അഭിനന്ദിച്ച് മോദി

'കടലിന്റെ മക്കൾക്ക് നമസ്കാരം' എന്ന് മലയാളത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന ധീവരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

സാമ്പത്തിക സഹായം: കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കായി 1400 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

പ്രളയകാലത്തെ സേവനം: കേരളം നേരിട്ട മഹാപ്രളയ സമയത്ത് സമുദ്രസമൂഹം നടത്തിയ ധീരമായ സേവനങ്ങളെ ലോകം എന്നും ഓർക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വികസന പദ്ധതികളും തറക്കല്ലിടലും

കൊച്ചിയിലെ ബിപിസിഎൽ റിഫൈനറിയിൽ 5,500 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പോളിപ്രൊപ്പിലിൻ പ്ലാന്റിന് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടു. കൂടാതെ ദേശീയപാത 66-ന്റെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ട് പ്രധാന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. തലപ്പാടി - ചെങ്കള ആറുവരിപ്പാത, കോഴിക്കോട് ബൈപാസിലെ വെങ്ങളം - രാമനാട്ടുകര ആറുവരിപ്പാത എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നിർവഹിച്ചത്.

രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധവും ബഹിഷ്കരണവും

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയെച്ചൊല്ലി സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത പരസ്യമായി. ദേശീയപാത ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു.

ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിന് വിരുദ്ധമായി സർക്കാർ സമാന്തര ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര മുതൽ വെങ്ങളം വരെ ദേശീയപാതയിൽ പ്രതിഷേധ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. അതേസമയം ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

