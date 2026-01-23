PM Modi: 'മാറാത്തത് മാറും, തിരുവനന്തപുരത്തിന് നന്ദി'; ഇനി കേരളം ബിജെപിയുടെ കയ്യിൽ വരുമെന്ന് മോദി

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ വികസനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എന്നാൽ, ഇനി ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
'മാറാത്തത് ഇനി മാറും' എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ മോദി ബിജെപി ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തെ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. 1987ന് മുൻപ് ബിജെപി ഗുജറാത്തിൽ തോൽവികൾ മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്ന പാർട്ടി ആയിരുന്നുവെന്നും അഹമ്മദാബാദ് നഗരസഭയിൽ നിന്നാണ് ബിജെപി തുടങ്ങിയതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
അവിടെ ബിജെപിയുടെ ഭരണം ജനം കണ്ടു, പിന്തുണ നൽകി. രാജ്യം ഇന്ന് കാണുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ബിജെപിയുടെ ജൈത്രയാത്രയാണ്. തിരുവനന്തപുരം പിടിച്ച് ബിജെപി കേരളത്തിൽ നടത്താനിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായ മുന്നേറ്റമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
ബിജെപിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് സേവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകി. രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ വിജയത്തിന്റെ അലയൊലികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ഓരോ വോട്ടർമാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തിന് നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
