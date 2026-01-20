PM Narendra Modi: ഭരണം കിട്ടി, വാക്കുപാലിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്തേക്ക്; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാത്ത് അനന്തപുരി

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ബി.ജെ.പി നേടിയതിന് പിന്നാലെ, മിഷൻ കേരളം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന നീക്കങ്ങളുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ലഭിച്ചാൽ 45 ദിവസത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സന്ദർശനത്തിനുണ്ട്.
നഗര വികസനത്തിനായുള്ള 'വികസിത തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റ്' പ്രധാനമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ പുറത്തിറക്കും. തലസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സന്ദർശനവേളയിൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അമൃത് ഭാരത് റെയിൽ സർവീസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമ്മവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും.
