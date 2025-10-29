PM Shri: പിഎംശ്രീ വിവാദം; ഇടഞ്ഞ സിപിഐക്ക് വഴങ്ങി സിപിഎം; ധാരണാപത്രം മരവിപ്പിക്കാൻ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം: പിഎംശ്രീ വിവാദത്തിൽ സപിഐക്ക് വഴങ്ങി സിപിഐ. ധാരണാപത്രം മരവിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് അയക്കും. ധാരണാ പത്രം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കാനുള്ള കത്തിൻ്റെ കരട് പതിപ്പ് സിപിഎം സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി ഡി രാജക്ക് അയച്ചു. കരാർ മരവിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കാണിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കും. എന്നാൽ കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രമാണ്. പിഎംശ്രീ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് സിപിഐ മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വിഷയത്തിൻ്റെ സമവായത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സിപിഐ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാൻ ധാരണയായി. കൂടാതെ എൽഡിഎഫ് സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് കരാറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. എൽഡിഎഫ് യോഗം നവംബർ രണ്ടിന് ചേരാനും ധാരണയായി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.