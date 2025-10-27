English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Shri: പിഎംശ്രീ വിവാദം: ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിന് പരിഹാരമായില്ല; മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്നും സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വിട്ടു നിൽക്കും

അടുത്ത ദിവസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്നും സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വിട്ട് നിൽക്കും.

  • നവംബർ നാലിന് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗം ചേരും.

PM Shri: പിഎംശ്രീ വിവാദം: ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിന് പരിഹാരമായില്ല; മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്നും സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വിട്ടു നിൽക്കും

ആലപ്പുഴ: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ എൽഡിഎഫ് മുന്നണിയിലെ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായ് വിജയൻ സിപിഐ  സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവുമായ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചു. 

അടുത്ത ദിവസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്നും സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വിട്ട് നിൽക്കും.  നവംബർ നാലിന് സിപിഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗം ചേരുമെന്നും, പിഎംശ്രീ വിഷയം കൌൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചക്ക് ശേഷവും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.  

