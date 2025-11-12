English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Shri: പിഎംശ്രീ പദ്ധതി; ധാരണാ പത്രം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം കത്തയച്ചു

PM Shri: പിഎംശ്രീ പദ്ധതി; ധാരണാ പത്രം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം കത്തയച്ചു

പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം. ധാരണാ പത്രം മരവിപ്പക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 12, 2025, 03:51 PM IST
  പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം.

തിരുവനന്തപുരം: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം. ധാരണാ പത്രം മരവിപ്പക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത്. സിപിഐ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിൻമാറുമെന്ന് അറിയിച്ച് കത്ത് അയച്ചത്. (Updating)

