PM Shri: പിഎംശ്രീ പദ്ധതി; ധാരണാ പത്രം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം കത്തയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം. ധാരണാ പത്രം മരവിപ്പക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത്. സിപിഐ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിൻമാറുമെന്ന് അറിയിച്ച് കത്ത് അയച്ചത്. (Updating)
