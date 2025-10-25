English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • PM Shri Scheme: 'എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും' ബിനോയ് വിശ്വത്തെ കണ്ട് മടങ്ങി വി ശിവൻകുട്ടി

PM Shri Scheme: 'എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും' ബിനോയ് വിശ്വത്തെ കണ്ട് മടങ്ങി വി ശിവൻകുട്ടി

സിപിഐ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വുവും,  ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലുമായ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കൂടിക്കാഴിച നടത്തി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 25, 2025, 01:20 PM IST
  • ദേശിയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരളം ഒപ്പു വെച്ചതിൽ സിപിഐ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സിപിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു.
  • സിപിഐ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വുവും, ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലുമായ് കൂടിക്കാഴിച നടത്തി.

Read Also

  1. PM Shri Scheme: 'പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നത് തന്ത്രപരമായ നീക്കം, കുട്ടികളുടെ ഭാവി പന്താടിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ല' വിശദീകരണവുമായ് വി ശിവൻകുട്ടി

Trending Photos

Love Horoscope: പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി അറിയാം
OCT 24 Love Horoscope:പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
OCT 24 Love Horoscope:പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Shani Gochar: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും, 2027 വരെ സമ്പത്തിന്റെ പെരുമഴ; ഈ രാശികളുടെ സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ
5
Shani Gochar 2025
Shani Gochar: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും, 2027 വരെ സമ്പത്തിന്റെ പെരുമഴ; ഈ രാശികളുടെ സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
PM Shri Scheme: 'എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും' ബിനോയ് വിശ്വത്തെ കണ്ട് മടങ്ങി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ദേശിയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരളം ഒപ്പു വെച്ചതിൽ സിപിഐ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സിപിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. സിപിഐ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വുവും,  ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലുമായ് കൂടിക്കാഴിച നടത്തി. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി 'എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും' എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തെന്നും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വിദേശത്തു നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സിപിഐ യുമായ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 27 ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കൂടി നയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ഇന്നലെ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.  പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.   വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. 

Read More: 'ഘടക പാർട്ടികളെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ല എൽഡിഎഫ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്' പ്രതികരണവുമായി ബിനോയ് വിശ്വം

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

PM Shri Scheme

Trending News