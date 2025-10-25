PM Shri Scheme: 'എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും' ബിനോയ് വിശ്വത്തെ കണ്ട് മടങ്ങി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ദേശിയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരളം ഒപ്പു വെച്ചതിൽ സിപിഐ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സിപിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. സിപിഐ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വുവും, ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലുമായ് കൂടിക്കാഴിച നടത്തി. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി 'എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും' എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്.
പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തെന്നും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വിദേശത്തു നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സിപിഐ യുമായ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 27 ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കൂടി നയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ഇന്നലെ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു.
