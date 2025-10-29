English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CM Pinarayi Vijayan: പിഎം ശ്രീയിൽ പിന്നോട്ടോ? പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പരിശോധനയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി പഠിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ നിയോ​ഗിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 29, 2025, 05:34 PM IST
  • വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കും സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ.
  • ഉപസമിതിയിൽ 2 സിപിഐ മന്ത്രിമാരുമുണ്ട്.

CM Pinarayi Vijayan: പിഎം ശ്രീയിൽ പിന്നോട്ടോ? പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പരിശോധനയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി

തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നിർണായക മന്ത്രിസഭാ യോ​ഗത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. കരാർ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയയ്ക്കും. 

കൂടാതെ പദ്ധതി പഠിക്കാനായി ഏഴം​ഗ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ നിയോ​ഗിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കും സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. ഉപസമിതിയിൽ 2 സിപിഐ മന്ത്രിമാരുമുണ്ട്. സമിതി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് വരെ തുടർനടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കും. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 

Also Read: SSLC Exam Date: എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

അതേസമയം തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആര്‍) തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

