CM Pinarayi Vijayan: പിഎം ശ്രീയിൽ പിന്നോട്ടോ? പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പരിശോധനയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി

തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നിർണായക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. കരാർ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയയ്ക്കും.
കൂടാതെ പദ്ധതി പഠിക്കാനായി ഏഴംഗ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കും സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. ഉപസമിതിയിൽ 2 സിപിഐ മന്ത്രിമാരുമുണ്ട്. സമിതി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് വരെ തുടർനടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കും. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആര്) തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു.
