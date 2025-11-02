PM SHRI Scheme: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനം ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചേക്കും; കത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനം ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചേക്കും. ചീഫ് സെക്രട്ടറി മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കി എങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഫയൽ കണ്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി നേടിയതിന് ശേഷം ചീഫ് സെക്രട്ടറി കത്ത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറുമെന്നാണ് സൂചന. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോയതോടെ എസ് എസ് കെ ഫണ്ട് ലഭിച്ചേക്കില്ല.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറിയുമായി ഫണ്ടിന്റെ കാര്യം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇനി ഫണ്ടിനായി പുതിയ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. അതേസമയം, കേരളം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുതെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കരാറിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്രപ്രധാൻ പ്രതികരിച്ചത്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നതോടെ എസ്എസ്കെ ഫണ്ട് 320 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ബുധനാഴ്ച പണം അനുവദിമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്നോട്ട് പോയെന്നാണ് സൂചന.
