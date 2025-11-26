English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kasargod News: കാസര്‍കോട് ജയിലിനുള്ളിൽ റിമാന്‍ഡ് പ്രതി മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ

സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത നീക്കാൻ വിദഗ്ധ പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം നടത്തും.

Nov 26, 2025, 01:38 PM IST
  • മുബഷീറിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി.
  • പ്രതിക്ക് ജയിലിൽ മര്‍ദനം ഏൽക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.

Kasargod News: കാസര്‍കോട് ജയിലിനുള്ളിൽ റിമാന്‍ഡ് പ്രതി മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ

കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ റിമാന്‍ഡ് പ്രതി മരിച്ച നിലയിൽ. ദേളി സ്വദേശി മുബഷീർ എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. 2016ലെ പോക്സോ കേസിൽ ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത് ഈ മാസമാണ്. തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മുബഷീറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റിമാന്‍ഡിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മുബഷീറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.‌‌

അതേസമയം മുബഷീറിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിക്ക് ജയിലിൽ മര്‍ദനം ഏൽക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. ജയിലിൽ വച്ച് തനിക്ക് ചില മരുന്നുകൾ നൽകിയിരുന്നതായും മുബഷീർ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകി. 

Also Read: Bunty Chor: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ കസ്റ്റഡിയിൽ; കൈവശമുള്ളത് 100 രൂപയും ആളൂർ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറും

പ്രതിയുടെ ശരീരം തടിച്ചുചീര്‍ത്ത നിലയിലായിരുന്നു. നീലച്ചിരുന്നതായും മര്‍ദിച്ചതായി സംശയമുണ്ടെന്നും ബന്ധക്കൾഡ പറഞ്ഞു. വണ്ണമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു മുബഷീർ. പൊലീസുകാർ മര്‍ദിച്ചതാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്നും ബന്ധു പറഞ്ഞു. 

അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത നീക്കാൻ വിദഗ്ധ പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം നടത്തുമെന്ന് എൻഎ നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും..

