/Telangana Murder: തെലങ്കാനയിൽ കൂട്ടക്കൊല; ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പോക്സോ കേസ് പ്രതി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഇരയെയും കൊലപ്പെടുത്തി

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ പോക്സോ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യുവാവ് ആറുപേരെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തി. ഭാര്യയെയും രണ്ടു പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും മുത്തശ്ശിയെയുമാണ് 35-കാരനായ രാജ്കുമാർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം സ്വന്തം പിതാവിനെ വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ച പ്രതി നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്.
ഷാബാദിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് ഭാര്യ പാർവതി സരിത (30), ഇവരുടെ നാല്, ഒന്ന് വയസ്സുള്ള ആൺമക്കൾ എന്നിവരെ വധിച്ച ശേഷമാണ് രാജ്കുമാർ തനിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് പരാതി നൽകിയ 17-കാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ (45), മുത്തശ്ശി (65) എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ 20 വയസ്സുള്ള സഹോദരി ഈ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല.
കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'ഞാൻ ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തി' എന്ന് രാജ്കുമാർ പിതാവിനോട് ഫോണിൽ പറയുകയായിരുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തരുൺ ജോഷി വ്യക്തമാക്കി. താൻ ജീവനൊടുക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018-ൽ പ്രണയിച്ച് വിവാഹിതരായ രാജ്കുമാറിനും പാർവതിക്കും മൂന്ന് കുട്ടികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യ പെൺകുട്ടി കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ മരിച്ചുപോയിരുന്നു.
പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന 17-കാരിയെ പിന്തുടരുകയും പ്രണയാഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് മെയ് 16-ന് പോലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് എടുത്തത്. കേസെടുത്തതോടെ ഒളിവിൽ പോയ രാജ്കുമാർ, കേസിലെ വകുപ്പുകൾ ഏഴ് വർഷത്തിൽ താഴെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നവയായതിനാൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടി. കൃത്യം നടക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് 20,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടിൽ ഇയാൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.
രാജ്കുമാറിന് നേരത്തെ തന്നെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ചൂതാട്ട ശീലവും വലിയ രീതിയിലുള്ള കടബാധ്യതയും ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. കേസെടുത്ത ശേഷം കൗൺസിലിങ്ങിനായി പലതവണ വിളിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത്, എന്നാൽ പാർവതി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുറിയിൽ കാണാമായിരുന്നു. ഫാനും എയർ കണ്ടീഷണറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലയിൽ അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വീട്. ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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