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Telangana Murder: തെലങ്കാനയിൽ കൂട്ടക്കൊല; ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പോക്സോ കേസ് പ്രതി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഇരയെയും കൊലപ്പെടുത്തി

Pocso Case Accused: ഭാര്യയെയും രണ്ടു പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും മുത്തശ്ശിയെയുമാണ് 35-കാരനായ രാജ്കുമാർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 11, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:45 PM IST
Telangana Murder: തെലങ്കാനയിൽ കൂട്ടക്കൊല; ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പോക്സോ കേസ് പ്രതി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഇരയെയും കൊലപ്പെടുത്തി
Image Credit: Murder | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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