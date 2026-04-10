Pocso Case: കുംഭമേള താരത്തിന്റെ വിവാഹം; ഫർമാൻ ഖാനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

വൈറൽ കുംഭമേള താരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ച ഫർമാൻ ഖാനെതിരെ പോക്സോ കേസ്. മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ദേശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. പെണ്കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂര്ത്തിയായില്ലെന്നാണ് എന്സിഎസ്ടി റിപ്പോര്ട്ട്. പിന്നാലെയാണ് കേസെടുത്തത്. വിവാഹത്തിന് വ്യാജ ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്മിച്ചെന്നും കമ്മീഷന് കണ്ടെത്തി. പെൺകുട്ടി ജനിച്ചത് 2009 ഡിസംബർ 30നാണ്. വിവാഹ സമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായം 16 മാത്രമായിരുന്നു. അതേസമയം, കേരളത്തിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ഡിജിപിമാർക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഹാജരാകാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഏപ്രിൽ 22ന് ഹാജരാകണം.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പെൺകുട്ടിയും ഫര്മാന് ഖാനും കേരളത്തിലെത്തി വിവാഹിതരായത്. പൂവാറിനടുത്ത് അരുമാനൂര് നൈനാര് ക്ഷേത്രത്തില് വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠക്ക് മുമ്പില് നടന്ന ചടങ്ങില് മേല്ശാന്തി കണ്ണന് പോറ്റിയാണ് കാര്മികത്വം വഹിച്ചത്. വിവാഹച്ചടങ്ങില് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്, മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയ്, എഎ റഹിം എംപി എന്നിവര് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഈ വിവാഹം തീർത്തും നിയമപരമെന്ന് പൊലീസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താരത്തിന്റെ പ്രായം 18 തികഞ്ഞെന്നും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാണ് വിവാഹത്തിനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും തമ്പാനൂർ പൊലീസ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
