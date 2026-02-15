Police Attacked By Youths: തിരുവനന്തപുരത്ത് മർദ്ദനമേറ്റ പോലീസുകാരന് എതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തി കേസ്; വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണം തേടി കമ്മീഷണർ

തിരുവനന്തപുരം: മാളിൽ വെച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ നടപടികളിൽ വിവാദം. മർദനമേറ്റ എ.ആർ ക്യാമ്പിലെ സി.പി.ഒ മിഥുൻ റോയിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയപ്പോൾ, ആക്രമണം നടത്തിയ എസ്.എഫ്.ഐക്കാർക്കെതിരെ നിസ്സാര വകുപ്പുകളാണ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സംഭവം വാർത്തയായതോടെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എ.സി.പിയോട് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് മർദനമേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റം ചുമത്തിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കമ്മീഷണർ നിർദേശം നൽകി.
കഴിഞ്ഞ പുതുവത്സരാഘോഷ വേളയിൽ ശംഖുമുഖത്ത് വെച്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകനെ മിഥുൻ മർദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള തർക്കമാണ് മാളിലെ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മാളിൽ വെച്ച് മിഥുനെ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുന്നതിന്റെയും ചവിട്ടുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
മിഥുൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ രേവന്ത്, സജിത്ത് എന്നിവരടക്കം നാലുപേർക്കെതിരെ വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തെങ്കിലും ഇവർക്കെതിരെ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ചേർത്തത്. എന്നാൽ, തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതി പിൻവലിക്കാൻ മിഥുൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചെന്നും കാണിച്ച് എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പരാതിയിൽ മിഥുനെതിരെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവതിക്കെതിരെയും പേട്ട പോലീസ് ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റം ചുമത്തി.
പോലീസിന്റെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നു. പോലീസുകാരെ പരസ്യമായി മർദിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന് അപമാനമാണെന്നും ഇത്തരം അരാജകത്വങ്ങൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധീർ ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സി.പി.എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് മർദനമേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസെടുത്തതെന്ന ആരോപണവും ഇതിനിടെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. പോലീസുകാർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അനാവശ്യമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
