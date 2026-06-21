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പോലീസുകാർക്കെതിരായ പരാതികൾ ഇനി സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കും; കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് കരുത്തേകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിര്‍ജീവമായി മാറിയ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് പുതുജീവന്‍ നല്‍കാനൊരുങ്ങി ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 21, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:31 PM IST
പോലീസുകാർക്കെതിരായ പരാതികൾ ഇനി സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കും; കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് കരുത്തേകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
Image Credit: Police | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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