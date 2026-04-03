Thamarassery Pass: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലേക്കാണോ യാത്ര? ഈ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ അറിയാതെ പോകല്ലേ..!

വയനാട്: താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി യാത്ര പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ചുരത്തില് പൊലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏർപ്പെടുത്തി. ഈസ്റ്റര്, മധ്യവേനലവധി കണക്കിലെടുത്താണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അവധി ആഘോഷിക്കാന് വയനാട്ടിലേക്കും കര്ണാടകയിലെ മൈസൂരുവിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിലേക്കും പോകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ, കനത്ത ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ചുരം റോഡിലെ ഗതാഗതത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങള് കൊണ്ടുവന്നത്.
കൂടുതല് വാഹനങ്ങള് ചുരം വഴിയെത്താനുള്ള സാധ്യത മുന്നിര്ത്തി ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കായി കൂടുതല് പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കും. കോഴിക്കോട് റൂറല് എസ്പി ടി ഫറാഷാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക് മേല്നോട്ടം വഹിക്കുക. ഈസ്റ്റര് ദിനത്തിലോ തുടര്ന്ന് വരുന്ന അവധി ദിനങ്ങളിലോ ചുരത്തില് ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായാല് അടിയന്തരമായി ഇടപെടുന്നതിന് കൂടുതല് മൊബൈല് സ്ക്വാഡുകളെയും രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചുരത്തില് തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളില് ഭാരവാഹനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കും. വാരാന്ത്യങ്ങളിലും അവധിക്കാലത്തും ചുരത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങള് മനസിലാക്കാതെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങള് തെറ്റിക്കാന് പുറപ്പെട്ടാല് അത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവര്മാര്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
വാരാന്ത്യത്തില് വയനാട്ടില് നിന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികള്, വിമാനത്താവളം, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവര് ഗതാഗതക്കുരുക്കിലകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മുന്കൂട്ടിക്കണ്ട് നേരത്തെ യാത്ര പുറപ്പെടണമെന്നും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കരുതണമെന്നും ചുരം സംരക്ഷണ സമിതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധനം വാഹനങ്ങളില് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി വേണം ചുരം കയറാനും ഇറങ്ങാനും. ഇന്ധനം തീര്ന്ന് വാഹനം ചുരം റോഡില് കുടുങ്ങിയാല് പൊലീസ് പിഴയീടാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാര് ചുരം റോഡില് ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിര്ദേശിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.