/SFI March: എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ലാത്തിച്ചാർജ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്വകലാശാലയില് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചിൽ സംഘർഷം. ബാരിക്കേഡുകള് മറികടക്കാന് ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ ചെറുക്കാന് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥലത്ത് ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായത്.
പൊലീസിനുനേരെ വടികള് എറിയുകയും അവരുടെ പ്രതിരോധ ഷീല്ഡുകള് പിടിച്ചെടുക്കാന് പ്രവര്ത്തകര് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പൊലീസ് ലാത്തിവീശുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാക്കള് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവര്ത്തകരെ ശാന്തരാക്കിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് വന് ഏറ്റുമുട്ടല് ഒഴിവായത്.
വന്ദേമാതരം ആലാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്ക്കങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് കേരള സര്വകലാശാലയിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ മാര്ച്ചിന് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാര്ജില് വനിതാ പ്രവര്ത്തകര് അടക്കം നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംഘടനാ പ്രവര്ത്തകര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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