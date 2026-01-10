Rahul Easwar Bail Cancellation: അതിജീവിതയെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചു; രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ കേസിലെ അതിജീവിതയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ. അതിജീവിതയെ വ്യാജ അതിജീവിത എന്ന് വിളിച്ചുവെന്നും ഇത് അവർക്ക് ഭയവും മാനസിക സമ്മർദവും ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷയിലുള്ളത്. അപേക്ഷ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും.
ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ രാഹുൽ ഈശ്വർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് അതിജീവിത പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വാദം. അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചത് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ജാമ്യം അനുവദിച്ച തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് സൈബർ പോലീസ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ അതിജീവിതയുടെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
താൻ വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതെന്നും ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ വാദം. അറസ്റ്റ് സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാഹുൽ ഈശ്വറിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ വാദവും അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകന് പറയാനുള്ളതും കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും കോടതി തീരുമാനമുണ്ടാകുക.
അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനും മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനും 2025 നവംബറിലാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. 16 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് രാഹുൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്.
