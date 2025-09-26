English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kasargod Accident: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനിടെ അപകടം; പോലീസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം!

ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയെ തിരഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം. മറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 26, 2025, 01:46 PM IST
  • ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയെ തിരഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം
  • മറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്
  • ചെങ്കള നാലാം മൈലിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് പോലീസുകാരൻ മരിച്ചത്

Read Also

  1. Road Accident: ട്രാവലര്‍ താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ് IIT വിദ്യാർഥികളടക്കം 10 പേർ മരിച്ചു, അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Trending Photos

Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
5
PCOS
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
8
Shani Vakri 2025
Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kasargod Accident: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനിടെ അപകടം; പോലീസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം!

കാസർഗോഡ്: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയെ തിരഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം. മറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ മീൻവണ്ടി ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി പതിനൊന്നുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ചെങ്കള നാലാം മൈലിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് പോലീസുകാരൻ മരിച്ചത്. ബേക്കൽ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ് ചെറുവത്തൂർ മയ്യിച്ച സ്വദേശി കെ.കെ.സജീഷാണ് മരിച്ചത്. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ് പരുക്കേറ്റത്.  

അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 02:45 നാണ്. ഇവർ വന്ന കാർ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് കയറവേയാണ് ചെർക്കള ഭാഗത്തു നിന്നും കാസർകോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടിപ്പർ ഇടിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സജീഷിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പരുക്കേറ്റ സുഭാഷ് ഇ.കെ. നായനാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാലരയോടെ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും മേൽപ്പറമ്പ് പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസിലെ പ്രതിയായ ചട്ടഞ്ചാൽ സ്വദേശി അഹമ്മദ് കബീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാം പ്രതിയും കണ്ണൂർ സ്വദേശിയുമായ ഡോ. മുഹമ്മദ് സുനീർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇവരുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് ടിപ്പർ ഇടിച്ചത്. 

സംഭവത്തിൽ അപകടകരമായി വാഹനം ഓടിച്ച ടിപ്പർ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം നാളെ ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

road accidentKasagodKasargod AccidentCop KilledCar Lorry Collision

Trending News