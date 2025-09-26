Kasargod Accident: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനിടെ അപകടം; പോലീസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം!

കാസർഗോഡ്: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയെ തിരഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം. മറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ചെങ്കള നാലാം മൈലിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് പോലീസുകാരൻ മരിച്ചത്. ബേക്കൽ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ് ചെറുവത്തൂർ മയ്യിച്ച സ്വദേശി കെ.കെ.സജീഷാണ് മരിച്ചത്. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ് പരുക്കേറ്റത്.
അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 02:45 നാണ്. ഇവർ വന്ന കാർ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് കയറവേയാണ് ചെർക്കള ഭാഗത്തു നിന്നും കാസർകോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടിപ്പർ ഇടിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സജീഷിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പരുക്കേറ്റ സുഭാഷ് ഇ.കെ. നായനാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാലരയോടെ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും മേൽപ്പറമ്പ് പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസിലെ പ്രതിയായ ചട്ടഞ്ചാൽ സ്വദേശി അഹമ്മദ് കബീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാം പ്രതിയും കണ്ണൂർ സ്വദേശിയുമായ ഡോ. മുഹമ്മദ് സുനീർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇവരുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് ടിപ്പർ ഇടിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ അപകടകരമായി വാഹനം ഓടിച്ച ടിപ്പർ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം നാളെ ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും.
