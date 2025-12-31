Police Officer Found Dead: രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയില്ല; തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ പോലീസുകാരനെ സ്റ്റേഷൻ ടെറസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി, സംഭവം മുഹമ്മയിൽ

ആലപ്പുഴ: മുഹമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സിപിഒ സന്തോഷ് കുമാറിനെ (45) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു സന്തോഷിന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സന്തോഷ് കുമാർ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിട്ടും വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് കുടുംബം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിലത്തെ അടച്ചു പൂട്ടിയ ടെറസിൽ സന്തോഷിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മുഹമ്മ കപ്പേളസ്കൂളിന് സമീപമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. സന്തോഷ് കുമാറിന് ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണുള്ളത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കാരണം വ്യക്തമല്ല.
