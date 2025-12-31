English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Police Officer Found Dead: രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയില്ല; തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ പോലീസുകാരനെ സ്റ്റേഷൻ ടെറസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി, സംഭവം മുഹമ്മയിൽ

Police Officer Found Dead: രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയില്ല; തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ പോലീസുകാരനെ സ്റ്റേഷൻ ടെറസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി, സംഭവം മുഹമ്മയിൽ

തിങ്കളാഴ്ച നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞും വീട്ടിലെത്താത്തിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:37 AM IST
  • തിങ്കളാഴ്ച നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു സന്തോഷിന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സന്തോഷ് കുമാർ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിട്ടും വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല.
  • തുടർന്ന് കുടുംബം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
  • ശേഷം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിലത്തെ അടച്ചു പൂട്ടിയ ടെറസിൽ സന്തോഷിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Read Also

  1. Bevco: പുതിയ 'ബ്രാൻഡി'ക്ക് പേരും ലോഗോയും വേണം; 10,000 രൂപ സമ്മാനം നല്‍കുമെന്ന് ബെവ്കോ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
6
Buddhaditya Yoga
Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Police Officer Found Dead: രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയില്ല; തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ പോലീസുകാരനെ സ്റ്റേഷൻ ടെറസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി, സംഭവം മുഹമ്മയിൽ

ആലപ്പുഴ: മുഹമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ‌മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സിപിഒ സന്തോഷ് കുമാറിനെ (45) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു സന്തോഷിന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സന്തോഷ് കുമാർ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിട്ടും വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് കുടുംബം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിലത്തെ അടച്ചു പൂട്ടിയ ടെറസിൽ സന്തോഷിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മുഹമ്മ കപ്പേളസ്കൂളിന് സമീപമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. സന്തോഷ് കുമാറിന് ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണുള്ളത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കാരണം വ്യക്തമല്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Police officerPolice Officer Found DeadAlappuzhaപോലീസുദ്യോ​ഗസ്ഥനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിആലപ്പുഴ

Trending News