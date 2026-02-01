English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Police Officer: പെൺസുഹൃത്ത് ജീവനൊടുക്കി; മൃതദേഹം കണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് ഓഫീസർ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

Police Officer: പെൺസുഹൃത്ത് ജീവനൊടുക്കി; മൃതദേഹം കണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് ഓഫീസർ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

Thiruvananthapuram News: രണ്ടര വർഷം മുൻപാണ് അഖിൽ പോലീസ് സേനയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:01 PM IST
  • വെള്ളാർ ഒലിപ്പുവിള അനിൽ ഭവനിൽ അഖിൽ (27) ആണ് മരിച്ചത്
  • വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെയായിരുന്നു സംഭവം

Police Officer: പെൺസുഹൃത്ത് ജീവനൊടുക്കി; മൃതദേഹം കണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് ഓഫീസർ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കോവളത്ത് സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. തിരുവനന്തപുരം എആർ ക്യാംപിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെള്ളാർ ഒലിപ്പുവിള അനിൽ ഭവനിൽ അഖിൽ (27) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

വയനാട് സ്വദേശിനിയായ ഒരു യുവതിയുമായി അഖിൽ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഈ യുവതിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാടകവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. യുവതിയുടെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലെത്തി മൃതദേഹം കണ്ട ശേഷമാണ് അഖിൽ വീട്ടിലെത്തിയത്.

തുടർന്ന് ക്യാംപിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മടങ്ങിയെത്തി. തിരികെയെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് മാതാവ് തിരക്കിയെങ്കിലും വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല.

പിന്നീട് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ തന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും കാർ വാങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സുഹൃത്തിന് വാട്സാപ്പിലൂടെ സന്ദേശമയച്ച ശേഷമാണ് അഖിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. രണ്ടര വർഷം മുൻപാണ് അഖിൽ പോലീസ് സേനയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

