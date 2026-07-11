/Teacher Beaten Up Student: ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈ തല്ലി ഒടിച്ചു; അധ്യാപകനെതിരെ കേസ്

മലപ്പുറം: കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ അധ്യാപകൻ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൈ ഒടിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു. വടകര സ്വദേശിയായ ബെൽരാജ് എന്ന അധ്യാപകനെതിരെയാണ് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം പോലീസ് നടപടിയെടുത്തത്.
പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകൻ ചൂരൽ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ എല്ല് പൊട്ടിയതെന്ന് കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പനിയെ തുടർന്ന് കുറച്ചുദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം കുട്ടി സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് ഈ ദാരുണ അനുഭവം ഉണ്ടായത്.
പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകൻ കുട്ടി അറിയാതെ പുറകിലെത്തി ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രൂരമായ അടിയേറ്റ് അസഹനീയമായ വേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ആ കൈ കൊണ്ടുതന്നെ നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിച്ചതായും വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ട്. സ്കൂളിലെ മറ്റ് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഈ അധ്യാപകൻ സ്ഥിരമായി ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി പറഞ്ഞു.
ഉച്ചയോടെ അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടത്. ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന് ശാസിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി കരഞ്ഞതാണെന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നുമാണ് അയാൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കടുത്ത വീക്കവും കരിവാളിച്ച പാടുകളും കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് നടത്തിയ എക്സ്-റേ പരിശോധനയിലാണ് കയ്യിലെ എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിലും സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലും കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയുടെ മൊഴി നേരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് അധ്യാപകനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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