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Teacher Beaten Up Student: ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈ തല്ലി ഒടിച്ചു; അധ്യാപകനെതിരെ കേസ്

Police Case Against Teacher: പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകൻ ചൂരൽ ഉപയോ​ഗിച്ച് അടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ എല്ല് പൊട്ടിയതെന്ന് കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 11, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:28 PM IST
Teacher Beaten Up Student: ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈ തല്ലി ഒടിച്ചു; അധ്യാപകനെതിരെ കേസ്
Image Credit: Girl | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Teacher Beaten Up Student: ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈ തല്ലി ഒടിച്ചു; അധ്യാപകനെതിരെ കേസ്
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