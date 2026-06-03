/CM VD Satheesan: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

പാലക്കാട്: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിടുകയും എഐ ചിത്രം നിർമിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കണ്ണിയംപുറം സ്വദേശി രാജനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.
ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എൻകെ ജയരാജന്റെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസിന്റെ നടപടി. ലഹളയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചു എന്നാണ് ജയരാജന് എതിരെയുള്ള പരാതി. കഴിഞ്ഞ മാസം 29നാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്ത രീതിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സതീശന്റെ വ്യാജ ചിത്രം നിർമിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരി സ്വദേശിക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ‘കരുണൻ ചാലിൽ’ എന്ന ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് അത്തോളി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഷൂസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുത്തം വയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രമാണ് ഇയാൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
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