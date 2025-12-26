കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ കേസ്. കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കലാപശ്രമത്തിനാണ് കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ‘പിണറായിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ അഗാധമായ ബന്ധമുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നത്.
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. അടൂർ പ്രകാശിന്റെ മൗനം ഈ സംഭവങ്ങളിലെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ആരാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു നൽകിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ മറുപടി പറയാത്തത് എന്തോ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.
സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾ എങ്ങനെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടത്? എന്തിനായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം യുഡിഎഫിനുണ്ടെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസ് അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
