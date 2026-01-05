Palakkad News: സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 11കാരന് പരിക്കേറ്റ സംഭവം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

പാലക്കാട്: നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പതിനൊന്നുകാരന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് പന്നിപ്പടക്കാമാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പൊട്ടിത്തെറിച്ച രീതിയുൾപ്പടെ വിലയിരുത്തിയാണ് പൊലീസ് പന്നിപ്പടക്കമാകാമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ഇന്ന് സ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വാരോട് വീട്ടമ്പാറിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ പാതയോരത്ത് കിടന്നിരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പതിനൊന്നുകാരനായ വീട്ടമ്പാറ സ്വദേശി ശ്രീഹര്ഷനാണ് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ശ്രീഹര്ഷിനെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്ഫോടക വസ്തു എങ്ങനെയാണ് പാതയോരത്ത് എത്തിയത് എന്നകാര്യമടക്കം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബോംബ് സ്ക്വാഡും സയന്റിഫിക് സംഘവും ഇന്ന് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തും.
