English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Palakkad News: സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 11കാരന് പരിക്കേറ്റ സംഭവം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Palakkad News: സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 11കാരന് പരിക്കേറ്റ സംഭവം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Palakkad News: എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്

Last Updated : Jan 5, 2026, 12:18 PM IST
  • പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് പന്നിപ്പടക്കാമാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
  • പൊട്ടിത്തെറിച്ച രീതിയുൾപ്പടെ വിലയിരുത്തിയാണ് പൊലീസ് പന്നിപ്പടക്കമാകാമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.
  • ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ഇന്ന് സ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Rahu Mangal Yuti: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും
6
Rahu Transit 2026
Rahu Mangal Yuti: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും
Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം
5
Lottery Result
Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം

പാലക്കാട്: നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പതിനൊന്നുകാരന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് പന്നിപ്പടക്കാമാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പൊട്ടിത്തെറിച്ച രീതിയുൾപ്പടെ വിലയിരുത്തിയാണ് പൊലീസ് പന്നിപ്പടക്കമാകാമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ഇന്ന് സ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വാരോട് വീട്ടമ്പാറിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ പാതയോരത്ത് കിടന്നിരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പതിനൊന്നുകാരനായ വീട്ടമ്പാറ സ്വദേശി ശ്രീഹര്‍ഷനാണ് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ശ്രീഹര്‍ഷിനെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്ഫോടക വസ്തു എങ്ങനെയാണ് പാതയോരത്ത് എത്തിയത് എന്നകാര്യമടക്കം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബോംബ് സ്ക്വാഡും സയന്റിഫിക് സംഘവും ഇന്ന് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Palakkad NewsExplosioncase registered

Trending News