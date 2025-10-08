English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Temple Gold Missing Case: കോഴിക്കോട് പരദേവത ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം കാണാതായ സംഭവം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Temple Gold Missing Case: കോഴിക്കോട് പരദേവത ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം കാണാതായ സംഭവം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Temple Gold Missing Case: കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി കോട്ട പരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സംഭവം.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 8, 2025, 08:51 PM IST
  • ക്ഷേത്രത്തിലെ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്കെതിരെയാണ് ബാലുശ്ശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
  • ക്ഷേത്രത്തില്‍ കാണിക്കയായി ലഭിച്ച 20 പവനോളം സ്വർണമാണ് കാണാതായത്

Trending Photos

Tulsi Benefits: പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ തുളസിയില; ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാം...
6
Tulsi benefits
Tulsi Benefits: പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ തുളസിയില; ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
6
Gold Rate Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
Whiten your Teeth at home: വെളുത്ത പല്ലുകൾ നേടാൻ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം
6
Tips for white teeths
Whiten your Teeth at home: വെളുത്ത പല്ലുകൾ നേടാൻ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
5
Hair care
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
Temple Gold Missing Case: കോഴിക്കോട് പരദേവത ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം കാണാതായ സംഭവം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കോഴിക്കോട്: കോട്ട പരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ ഉരുപ്പടികൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി കോട്ട പരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സംഭവം. ക്ഷേത്രത്തിലെ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്കെതിരെയാണ് ബാലുശ്ശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ ടി ടി വിനോദനെതിരെ വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ വിശ്വാസ ലംഘനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. നിലവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ദിനേഷ് കുമാറിന്‍റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. 

Add Zee News as a Preferred Source

ക്ഷേത്രത്തില്‍ കാണിക്കയായി ലഭിച്ച 20 പവനോളം സ്വർണമാണ് കാണാതായത്. 2023 ൽ വിനോദ് കുമാർ സ്ഥലംമാറി പോയതിന് ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ പിന്നീട് വന്ന ഓഫീസർമാർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ദേവസം ബോർഡിന് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികളുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Temple Gold Missing CaseKozhikodecase registered

Trending News