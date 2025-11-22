English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kochi Murder case: ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ മൃതദേഹം; ജോർജ് സ്ത്രീയെ കൊന്നത് ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചെന്ന് പൊലീസ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:29 PM IST
  • കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ ലൈം​ഗിക തൊഴിലാളിയെന്ന് കൊച്ചി എസിപി സിബി ടോം പറഞ്ഞു.
  • ഇന്നലെ രാത്രി എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.
  • ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക തർക്കമുണ്ടായി.

കൊച്ചി: സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ജോർജിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ ലൈം​ഗിക തൊഴിലാളിയെന്ന് കൊച്ചി എസിപി സിബി ടോം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇവർ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയാണ്. ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക തർക്കമുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇരുമ്പ് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് തലക്ക് അടിച്ചെന്നാണ് ജോർജ് നൽകിയ മൊഴി. 

തുടർന്ന്, മൃതദേഹം റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ജോർജ് അതിന് ശേഷം മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചാക്ക് അന്വേഷിച്ചത്. പാതി ന​ഗ്നമായ നിലയിലായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം. മൃതദേഹത്തിന്റെ തലമൂടിയതിന് ശേഷം കയർ ഉപയോ​ഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ജോർജിന്റെ മൊഴി. റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്ന മൃതദേഹം പാതിവഴിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും താൻ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വീണുപോയെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് എസിപി വ്യക്തമാക്കി. ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

Kochi Murder CaseKochi NewsMurder Casearrested

