English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Alappuzha News: പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി ആനയുടെ സമീപം പാപ്പാന്മാരുടെ സാഹസം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Alappuzha News: പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി ആനയുടെ സമീപം പാപ്പാന്മാരുടെ സാഹസം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Alappuzha News: ദേവസ്വം പാപ്പാനായ ജിതിൻ രാജിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 7, 2026, 05:21 PM IST
  • കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കൊട്ടിയം സ്വദേശി അഭിലാഷിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
  • മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം, ജീവഹാനിക്കിടയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുത്തത്.
  • കൂടാതെ, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രകാരവും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Trending Photos

Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
6
Pension Rules Change
Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
7
Prawns Biriyani
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
Shani Uday: ശനിയുടെ ഉദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും ഒപ്പം കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും!
6
Shani Dev
Shani Uday: ശനിയുടെ ഉദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും ഒപ്പം കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും!
Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?
5
Sthree Sakthi SS 501
Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?
Alappuzha News: പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി ആനയുടെ സമീപം പാപ്പാന്മാരുടെ സാഹസം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

ആലപ്പുഴ: പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി ആനയുടെ സമീപം പാപ്പാന്മാര്‍ സാഹസം നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാടാണ് സംഭവം. ദേവസ്വം പാപ്പാനായ ജിതിൻ രാജിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കൊട്ടിയം സ്വദേശി അഭിലാഷിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം, ജീവഹാനിക്കിടയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുത്തത്. കൂടാതെ, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രകാരവും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പേടി മാറാൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആറുമാസം മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടിയുമായി ആനപാപ്പാന്റെ സാഹസം. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്നലെയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഹരിപ്പാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്കന്ദൻ എന്ന ആനയുടെ സമീപമായിരുന്നു സാഹസം. നാലുമാസം മുൻപ് പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്ന ആനയാണിത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ മദപ്പാട് കഴിഞ്ഞിറക്കിയ ആന ഒന്നാം പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയും രണ്ടാം പാപ്പാനെ മാരകമായി ചവിട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം സ്കന്ദനെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നില്ല. സന്ദർശകർക്ക് പോലും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയാണ് താത്കാലിക ആനപ്പാപ്പന്റെ സാഹസം. 

ആദ്യം, കുട്ടിയുമായി ആനയുടെ അടിയിലൂടെ പാപ്പാൻ നടന്നു. പിന്നീട് ആനയുടെ കൊമ്പിൽ ഇരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി നിലത്തുവീണു. ആനയുടെ തൽക്കാലിക പാപ്പാൻ കൊല്ലം കൊട്ടിയം സ്വദേശി അഭിലാഷിന്റെതാണ് കുട്ടി. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴിയാണ് അഭിലാഷ് കുഞ്ഞുമായി ആനയുടെ അരികിലെത്തിയത്. ആദ്യം പേടി മാറാൻ തുമ്പിക്കൈക്ക് ഇടയിലൂടെയും കാലുകൾക്കിയിലൂടെയും കുഞ്ഞുമായി നടന്നു. പിന്നീട് കൊമ്പിൽ ഇരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞ് ആനയുടെ കാലുകൾക്കിടയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ അഭിലാഷിനെ താത്കാലിക പാപ്പാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതായി ദേവസ്വം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Alappuzha newsharippadsuo moto case

Trending News