KP Mohanan MLA Assault Case: കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നതിനിടെ അതുവഴി പോകാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് എംഎൽഎയ്ക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടപടിയുണ്ടായത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 2, 2025, 07:13 PM IST
  • ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ അങ്കണവാടിക്ക് സമീപത്ത് മാസങ്ങളായി ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
  • ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്നുവെന്ന പ്രശ്നമുന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു.

KP Mohanan MLA Assault Case: കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കണ്ണൂർ: കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎ കെ പി മോഹനനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. കണ്ടാലറിയാവുന്ന 25 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പെരിങ്ങത്തൂർ കരിയാട് വച്ചാണ് എംഎൽഎക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായത്. അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നടന്നിരുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മോഹനനെ നാട്ടുകാർ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ അങ്കണവാടികക്ക് സമീപത്ത് മാസങ്ങളായി ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്നുവെന്ന പ്രശ്നമുന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു. പ്രശ്നം പലതവണ അറിയിച്ചിട്ടും അത് പരി​ഗണിക്കുകയോ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് എംഎൽഎയെ നാട്ടുകാർ ഉപദ്രവിച്ചത്.

Also Read: Alappuzha Crime News: തറകഴുകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ തര്‍ക്കമായി; പിന്നാലെ അമ്മയെ കുത്തി മകള്‍, വധശ്രമത്തിന് കേസ്

സംഭവ സമയത്ത് എംഎൽഎ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കാരോ സഹായികളോ എംഎൽഎയ്ക്ക് ഒപ്പം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പ്രതിഷേധക്കാർ എംഎൽഎയെ പിടിച്ചുതള്ളുകയായിരുന്നു. ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ വാക്കേറ്റവും നടന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഇടയിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് എംഎൽഎ കെപി മോഹനന് നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്. 

